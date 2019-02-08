Начальника железнодорожного вокзала Одессы Олега Сироту задержали по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает Думская со ссылкой на правоохранительные органы.

Руководителя взяли вечером 7 февраля прямо в здании вокзала, который сейчас оцеплен полицией. Внутри ведутся следственные действия.

«Он систематически вымогал и брал по 200-300 долларов США у предпринимателей, работавших на территории вокзала. Занимается им областная прокуратура, управление защиты экономики и следствие ГУНП», - заявили источники издания в правоохранительных органах.

Когда мэром Одессы был Эдуард Гурвиц, Олег Сирота занимал должность главы Малиновской райадминистрации Одессы. При Алексее Костусеве он некоторое время возглавлял управление инженерной защиты территории и развития побережья.