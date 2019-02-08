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Один из главарей наемников «ДНР» Михаила Толстых (позывной «Гиви») был ликвидирован украинскими спецслужбам. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

«Два года назад 8 февраля 2017 года в результате сложной операции украинских спецслужб в Донецке был уничтожен один из главарей наемников «ДНР», раскрученный российской пропагандой - Михаил Толстых, позывной «Гиви», командир батальона «Сомали». «Гиви» взорвали миной прямо в его служебном кабинете на тщательно охраняемой территории его батальона», – написал он.

По словам Бутусова, за четыре дня до этого, 4 февраля 2017-го, в Луганске наши взорвали Олега Анащенко, позывной «Спец». «Анащенко не рекламировал себя, не привлекал к себе внимание, но по своему значению был фигурой более значимой, чем «Гиви». Он был заместителем командующего 2-м армейским корпусом ВС РФ, принял активное участие в боях за Дебальцево в 2015-м, командовал сводной боевой группой, которая смогла с большими потерями просочиться в город. Анащенко взорвали в машине, когда он утром вышел из дома», – написал журналист.

«Взрывы командиров «ДНР» и «ЛНР» стали ответом на эскалацию боевых действий под Авдеевкой. Успешные ликвидации командиров наемников - это хороший пример как можно наносить удары по центрам управления противника в ходе боевых действий.
Благодарность всем причастным», – подытожил Бутусов.

Напомним, командир подразделения «Сомали» НВФ «ДНР» Михаил Толстых (позывной «Гиви») был убит 8 февраля в Донецке 2017.

В «ЛНР» заявили, что исполнителями убийства «Гиви» были военнослужащие 8 полка Сил специальных операций ВСУ. Заказчиком назван глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Алексей Петров.

 
ForUm

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