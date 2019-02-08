Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 14 админпротоколов за несоблюдение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Так, Лысенко в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании работников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал о наличии у него реального конфликта интересов.

Мэр по собственному усмотрению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат.