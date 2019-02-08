также в разделеОбщество
Сытник: НАБУ не рассчитывает на НАПК и проверяет декларации самостоятельно 7
На Волыни открыли первую школу в рамках нового образовательного пространства 11
Зубко: Установка счетчиков – это как прививка от кори 10
Журналист: «Гиви» взорвали украинские спецслужбы 148
Суд разъяснил, каких полномочий лишили Супрун 132
В Одесской зализныце отрицают задержание начальника ж/д вокзала 15
С весны украинцы смогут путешествовать в Грузию по ID-паспортам 11
Сергей Тупальский: Руководитель новый, контрабандные схемы старые 21
Бандиты, ограбившие семью на Одесчине, попали в смертельное ДТП 83
Мэра Могилев-Подольского подозревают в получении $15 тысяч взятки 29
На Закарпатье сотрудница ГПСУ «сливала» данные о коллегах контрабандистам 24
На выходных в Украине будет тепло и солнечно 22
Порошенко утвердил границы оккупированных районов Донбасса 57
НАБУ проводит обыски в Аграрном фонде 19
СМИ сообщают о задержании на взятке начальника одесского вокзала 35
Боевики 6 раз обстреляли украинские позиции и понесли потери 32
Полиция начала расследование по заявлению Зеленского о слежке за ним 29
СМИ: Российский агент отравил «Новичком» поставщика оружия в Украину 193

Национальное агентство по предотвращению коррупции направило в суд 14 админпротоколов за несоблюдение требований Закона Украины «О предотвращении коррупции» по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в отношении Сумского городского головы Александра Лысенко.

Об этом сообщила пресс-служба НАПК.

Так, Лысенко в условиях реального конфликта интересов издавал распоряжения о премировании работников исполнительного комитета горсовета, в том числе себя, а также не сообщал о наличии у него реального конфликта интересов.

Мэр по собственному усмотрению оценивал личный вклад в результаты работы и в течение 7 месяцев устанавливал самому себе премии в размере 65% - 270% к сумме своего должностного оклада, надбавок и доплат.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/осень
1560 грн.
13
Теги