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С 1 марта 2019 года вступает в силу обновленное соглашение между Кабинетом Министров Украины и правительством Грузии о взаимной отмене визовых требований, сообщает пресс-служба МИД.

«1 марта 2019 вступает в силу обновленное соглашение – в дополнение к существующему безвизу вводятся взаимные поездки граждан Украины и Грузии на основании внутренних паспортов в форме карточки (ID), содержащие бесконтактный электронный носитель», - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в сентябре 2018 Кабинет Министров Украины одобрил проект соглашения с Грузией о безвизовых поездках по внутренним паспортам в форме ID-карт.
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