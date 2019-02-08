Иерарх Болгарского Патриархата митрополит Старозагорский Киприан коснулся ситуации, которая сложилась в церковной жизни Украины.

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Он напомнил, что Священный Синод Болгарской Православной Церкви создал комиссию, которая подробно исследует все обстоятельства и документы, связанные с украинским «церковным вопросом», и выразил надежду, что с Божией помощью ситуация будет разрешена в каноническом русле, сообщает patriarchia.ru.

«Радостно вспоминать, как я пребывал в Украине в Киево-Печерской лавре, когда по решению нашего Священного Синода участвовал в торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси. Я видел крестный ход: люди показали поддержку канонической Православной Церкви, — рассказал болгарский иерарх. — Меня впечатлили слово и молитва Блаженнейшего митрополита Онуфрия. Это погруженный в молитвы и духовные вопросы человек. Уверен, что с подобным Предстоятелем Церковь будет Единой, Апостольской и Соборной».

Говоря об испытаниях, которые приходится претерпевать ныне иерархам, священникам и всем верным канонической Украинской Православной Церкви, митрополит Киприан подчеркнул: «Каждое страдание от Бога, и мы можем претерпеть ровно столько, сколько Бог нам послал… Надеемся, что всегда будем пребывать в одной Единой, Соборной, Апостольской Православной Церкви и принимать Причастие из единой Чаши, что в скорби и радости едиными устами мы будем хвалить Бога. Пусть Божий промысл вдохновит архиереев на принятие наиболее правильного решения. Без Бога мы ничто, а с Его помощью мы можем объединить силы и преодолеть каждое разногласие».

По свидетельству архипастыря, Болгария всегда была страной, которая любит Православие и дружественна православным народам.

«Любовь между людьми, более того, между православными народами будет укреплять также и нашу веру», — подчеркнул митрополит Старозагорский Киприан, выразив надежду, что Украинская Православная Церковь будет и далее сохранять свое единство.