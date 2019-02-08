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26-летний фельдшер с переломом носа и гематомой глаза сейчас находится в Харьковской областной клинической больнице.

7 февраля в 00:24 в Балаклейский отдел полиции поступило сообщение о том, что в селе Морозовка во время вызова были нанесены телесные повреждения медработнику, информирует пресс-служба облполиции.

Сотрудники группы реагирования патрульной полиции выехали по указанному адресу и прекратили правонарушение, после чего доставили участников события в Балаклейскую центральную районную больницу.

Полицейские установили, что 20-летний житель села Морозовка вызвал своей беременной сожительнице скорую помощь, сотрудники которой приехали примерно через 15 минут. Однако мужчину это не устраивало. Между ним и медицинской бригадой возник конфликт, в ходе которого злоумышленник ударил в лицо 26-летнего фельдшера.

Кроме того установлено, что злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения, как и его 18-летняя сожительница. Несмотря на беременность, девушка злоупотребляет спиртным. Именно из-за чрезмерного количества выпитого алкоголя ей стало плохо. Девушке оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 1 года. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении злоумышленнику.
ForUm

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