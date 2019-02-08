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На Закарпатье сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в похищении денег из ящиков для пожертвований.

Фото: krapka.club

Как сообщает 0312.ua, работники Иршавского отделение полиции расследует дело в отношении краж денег из ящика пожертвований из храма в селе Кушница. Правоохранители установили причастность к краже 31-летнего жителя села. Мужчина подозревается в совершении не менее семи краж.

Фигуранту дела уже сообщили о подозрение в совершении уголовных правонарушений по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража совершенная повторно). Решается вопрос об избрании меры пресечения.
ForUm

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