На Закарпатье сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в похищении денег из ящиков для пожертвований.

Фото: krapka.club

Как сообщает 0312.ua, работники Иршавского отделение полиции расследует дело в отношении краж денег из ящика пожертвований из храма в селе Кушница. Правоохранители установили причастность к краже 31-летнего жителя села. Мужчина подозревается в совершении не менее семи краж.

Фигуранту дела уже сообщили о подозрение в совершении уголовных правонарушений по части 2 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража совершенная повторно). Решается вопрос об избрании меры пресечения.