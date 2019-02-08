Между Францией и Италией углубляется дипломатический скандал, поводом к которому послужили жалобы Парижа на «безосновательные нападки и нелепые заявления» итальянских политиков.

Париж отозвал своего посла из Рима для консультаций. По словам французских властей это беспрецедентная мера, невиданная со времен окончания Второй мировой войны, пише Русская служба ВВС.

Инцидент произошел после того, как заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо во вторник встретился близ Парижа с представителями протестного движения «желтых жилетов».

Правительство Франции предостерегало его от попыток вмешательства во внутренние дела страны.

В отношениях между Францией и Италией возникла напряженность после того, как в июне 2018 года в Италии было сформировано коалиционное правительство между популистским «Движением пяти звезд» и правой партией «Лига».

С итальянским политиком разговаривали неофициальный представитель «желтых жилетов» Кристоф Шаленсон и Ингрид Левавасер, которая возглавляет список кандидатов от «желтых жилетов» на выборах в Европейский парламент.

Шаленсон известен тем, что в конце декабря в Facebook угрожал гражданской войной и призывал вооруженные силы установить во Франции временное правительство.

«Вот уже несколько месяцев Франция подвергается необоснованным обвинениям, нападкам и становится жертвой нелепых заявлений», - говорится в заявлении министерства иностранных дел Франции.

«Последнее вмешательство во внутренние дела Франции представляет собой очередную и неприемлемую провокацию. Это демонстрирует отсутствие уважения к демократическому выбору народа дружественной и союзной страны. Отсутствие согласия – это одно, но использовать разногласия ради победы на выборах – другое», - говорится в заявлении.

В среду французское министерство иностранных дел назвало визит Луиджи Ди Майо новой провокацией, неприемлемой между соседними странами и партнерами в ЕС.

Второй заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини попытался ослабить напряженность в отношениях между обеими странами, сказав, что готов провести переговоры с президентом Эммануэлем Макроном.

Но для этого, добавил Сальвини, Франция должна провести реформы по целому ряду фундаментальных вопросов - как, например, тщательные проверки на французской стороне границы, что приводит к огромным пробкам.

В январе Сальвини позволил себе личный выпад в адрес Макрона, сказав, что у народа Франции вскоре будет шанс освободиться от этого ужасного президента.

«Шанс появится 26 мая (на выборах в Европейский парламент, - ред.), когда французский народ сможет вновь получить контроль над своим будущим, судьбой и вернуть себе гордость», - написал он в Facebook.