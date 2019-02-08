В киевском метро планируют установить табло обратного отсчета времени до прибытия поезда, сообщает пресс-служба горсовета.

На пленарном заседании депутаты приняли решение «Об установлении на станциях Киевского метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда».

Так граждане смогут видеть достоверное время ожидания. Такая система является общепринятой во всех странах мира, где есть метрополитен.

«Киевская община неоднократно обращала внимание властей на необходимость введения соответствующего сервиса по информированию пассажиров метрополитена об ожидаемом времени прибытия поезда. Так, в 2015 году была зарегистрирована соответствующая электронная петиция, которая собрала более 10 тысяч голосов. Однако она была отклонена по мотивам отсутствия должного финансирования», - отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Святослав Кутняк.

Объем средств, необходимых для реализации указанной инициативы, будет определен после разработки проектно-сметной документации по установлению на станциях метрополитена табло обратного отсчета времени до прибытия поезда.

Решение поддержали 73 депутата Киевсовета.