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Сегодня, 7 февраля, в 15:54 на перегоне Хриплин - Братковцы на Ивано-Франковщине, водитель грузового автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на нерегулируемый переезд прямо перед поездом №143 Ворохта-Киев, спровоцировав столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия локомотив сошел с рельсов первой колесной парой. Машинист и пассажиры поезда не пострадали, водитель автомобиля госпитализирован, сообщили ForUm’у в пресс-службе Укрзализныци.

«Лишь чудо уберегло пассажиров поезда, локомотивную бригаду и горе-водителя грузовика от фатальных последствий. Этот случай не первый раз демонстрирует преступное пренебрежение водителями правилами движения и их безответственное отношение к своей жизни и окружающих. Данное вопиющее ДТП должно стать последним предупреждением всем тем, кто подвергает опасности пассажиров и железнодорожников», - отметил глава компании Евгений Кравцов.

Руководитель Укрзализныци привел статистику, согласно которой только в прошлом году в результате ДТП по неосторожности водителей на железнодорожных переездах и путях Украины погибло 16 человек и 30 были травмированы. В целом на протяжении 2018 на железнодорожной инфраструктуре произошло 79 случаев ДТП.

В 2019 году на железнодорожных переездах и путях Укрзализныци уже произошло 7 случаев ДТП, в результате чего пострадали 6 граждан, один человек погиб. По сравнению с январем 2018 года количество ДТП уменьшилось на 1 случай, однако число погибших возросло на одного человека, а травмированных – на 2 человека (с 3 до 5). Все эти случаи вызваны нарушениями водителями автотранспорта правил проезда железнодорожных переездов.
ForUm

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