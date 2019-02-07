Реакцию, которой общественные активисты, сторонники евроинтеграции и просто неравнодушные граждане с хорошими лицами встретили постановление Окружного административного суда Киева о временном запрете первому заместителю министра здравоохранения Уляне Супрун осуществлять полномочия министра, можно сравнить с цунами. Тема Супрун сразу стала самой обсуждаемой в стране, затмив даже весьма нескучную избирательную кампанию.

В поддержку Супрун наперегонки высказались чиновники и посольства западных стран.

Запрос «Супрун» оказался в топ-рейтингах украинского Google и Twitter. Об этом радостно сообщил сам Минздрав на свой странице в Facebook.

Собственно, Минзрдав, всевозможные «еввроптиимисты» и грантовые активисты сами и раздувают «дело Супрун», убеждая нас в существовании некоего противостояния министра-реформатора и коррумпированный системы. Это у них, кстати, получается весьма неплохо, поскольку так сложилось, что именно эти люди и задают тон в СМИ и соцсетях. Однако, победа Facebook это еще не все. Тем более что есть еще несколько моментов, которые защитники Супрун упускают. А это очень важные моменты.

Супрун VS законы Украины

Итак, Окружной административный суд Киева частично удовлетворил иск народного депутата Игоря Мосийчука и запретил Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения. Говоря простыми словами, весьма неоднозначный представитель «Радикальной партии Олега Ляшко» попросил суд признать отсутствие у гражданки Соединенных Штатов Супрун компетенции возглавлять Минздрав. Суд эту просьбу удовлетворил.

И здесь можно долго обсуждать Мосийчука, гадать о причинах, по которым народный избранник подал иск или по которым судья вынес именно такое решение. Но так ли это важно? Ведь можно открыть Конституцию и законы Украины, чтобы сразу ответить на самый главный вопрос – законное или незаконное решение было принято?

Спорный вопрос, является ли Уляна Супрун выдающимся специалистом в области медицины и реформатором от Бога. Но даже ее сторонники не будут спорить по поводу того, есть ли у нее кроме украинского, еще и американский паспорт, который она обязана была сдать. Потому что все знают, паспорт, конечно же, есть – никто его никуда не сдавал, как не сдавали свои паспорта остальные «реформаторы», уже успешно сбежавшие из страны.

«Хотелось бы, чтобы профессиональные «общественные активисты»….четко объяснили - сколько гражданств разрешается иметь замминистра. А если они считают, что одним чиновникам можно иметь паспорта нескольких стран, а другим - только украинский, то хотелось бы услышать критерии разделения представителей власти на «чистых» и «нечистых», – задает вопрос журналист Владимир Бойко. Вопрос, на который защитники Супрун упрямо отвечать не хотят.

Второй момент - сам факт временного выполнения Супрун обязанностей министра здравоохранения в течение 2,5 лет. Ведь согласно постановлению КМУ от 17 июля 2003 №1096 первый заместитель министра может выполнять обязанности министра лишь по поручению самого министра (в случае его временного отсутствия - например, в связи с болезнью или командировкой), при этом исполняющий обязанности не может определять политические приоритеты и стратегическое направление работы министерства и участвовать в заседаниях Кабинета Министров Украины. Более того, Конституция устанавливает, каким именно образом назначаются руководители министерств – конституционным большинством народных депутатов Украины, а не распоряжениями Кабмина. Так что и здесь судья просто не мог принять другого решения, даже если он был тайным пламенным сторонником заморской реформаторши.

«Если Супрун представляет собой ценность как исключительный реформатор и гениальный менеджер, кто мешает… назначить ее министром законно? А если профессиональные "общественные активисты», не говоря уже о чиновниках, не хотят соблюдать даже видимость законности, то зачем отбирать у населения Украины деньги в виде налогов для содержания Верховной Рады или проведения парламентских выборов? И президентские выборы при таких обстоятельствах становятся лишними. И, вообще, зачем принимать законы, если они демонстративно не выполняются президентом, премьер-министром и председателем Верховной Рады?», - пишет Бойко.

Все это очень правильные вопросы. Поскольку теперь видно, что «дело Супрун» это не столько вопрос иска Мосийчука или персоны самой Супрун, сколько вопрос соблюдения законов в Украине. А еще вопрос двойной морали – когда люди, декларирующие свою приверженность европейским ценностям, откровенно плюют на верховенство права – основополагающий принцип, на котором та самая Европа строится.

Супрун VS украинцы

Есть случаи, когда интересы страны выше закона, могут возразить здесь защитники госпожи Супрун. И снова будут неправы. Потому что Супрун может и выражает интересы США, западных фармкомпаний, каких-то вашингтонских лоббистов и «активистов», но точно не выражает интересы населения.

Об этом недвусмысленно свидетельствую результаты опроса общественного мнения, проведенные летом прошлого года Социологической группой «Рейтинг» по заказу американского (!) Международного республиканского института. Тогда украинцы заявили, что буквально ненавидят и. о. министра здравоохранения Ульяну Супрун. 46% опрошенных украинцев выразили свое очень негативное отношение и еще 15% скорее негативное. Это – абсолютный рекорд в стране, где к политикам вообще не принято относиться с большим пиететом.

Получается, что защитники Супрун отстаивают не закон и не интересы украинцев. Но чьи же интересы они тогда так рьяно защищают? В ответе на этот вопрос, очевидно, и кроется разгадка причин всей этой шумихи.