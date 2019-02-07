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Папа Римский Франциск направил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу послание с благодарностью за его вклад в развитие отношений между Русской Православной и Римско-Католической Церквями. 

Фото: РПЦ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РПЦ.

«С большим удовольствием вспоминая нашу историческую встречу в Гаване, я выражаю благодарность Вашему Святейшеству за Ваш личный вклад в укрепление дружеских отношений между нашими Церквами», - приводит сайт Московской Патриархии слова Понтифика.
Папа Франциск заверил патриарха Кирилла в том, что молится о судьбе Русской Церкви.

Патриарх Кирилл и Папа Франциск провели личную встречу в аэропорту Гаваны (Куба) 12 февраля 2016 года. Она стала первой в истории встречей Предстоятелей Римско-Католической и Русской Православной Церквей.
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