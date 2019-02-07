Львовскому полицейскому грозит до 10 лет лишения свободы за сбыт наркотиков и получение взятки, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Начальник 3-го межрайонного отдела управления противодействия наркопреступности ГУ Нацполиции Львовщины, который требовал и получил от местного жителя 6,5 тыс. долларов США и 16 тыс. грн, задержан 5 февраля.

За эти средства чиновник обещал не притягивать указанное лицо к уголовной ответственности за незаконные действия, связанные с наркотическими средствами и, в частности, сбыт около 100 граммов «героина», какие же сам накануне продал мужчине.

В прокуратуре отметили, что сложностью документирования этой преступной деятельности было то, что фигуранты являются сотрудниками правоохранительных органов (в частности, лицами начальствующего состава), а потому хорошо осведомлены в специфике оперативной работы.

«Однако, благодаря правильно выбранной тактике проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, оперативникам, следователям и группе прокуроров правонарушителя удалось задержать», - отмечается в сообщении.

В настоящее время злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, по предварительному сговору группой лиц), ч.3 ст.368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Кроме этого, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения в виде содержания под стражей.

За совершенное ему грозит до 10 лет заключения с трехлетним лишением права занимать должности в органах полиции, а также конфискация имущества.