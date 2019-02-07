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Действующий президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин переизбран до 2023-го года, в то время, как глава Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко стал членом исполкома организации, сообщает «Новое Время».

Словенский функционер был единственным кандидатом на этот пост. Выборы состоялись в рамках 43-го Конгресса УЕФА, который проходит в Риме.

Павелко был среди девяти кандидатов на семь мест в исполкоме и занял седьмое место в голосовании, получив необходимый минимум в 27 голосов от 55-ти ассоциаций. Вместе с ним в исполком попал экс-нападающий Реала и сборной Хорватии Давор Шукер.
ForUm

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