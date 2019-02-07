Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины принял решение наложить штраф на телеканал NewsOne в размере около 96,5 тыс. гривен, сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что Нацсовет на заседании 7 февраля признал наличие в эфире ООО «Новости 24 часа», г. Киев (логотип NewsOne) 31 июля, 1, 2, 5, 6, 13 сентября 2018 года призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти и, руководствуясь частью восьмой статьи 72 Закона Украины «О телевидении и радиовещании», применил к компании санкцию «взыскание штрафа» в размере 25% суммы лицензионного сбора, что для этого вещателя составляет 96 530,25 грн.

Таким образом, вещатель в месячный срок должен уплатить указанную выше сумму в государственный бюджет.

Национальный совет своим распоряжением также обязывает вещателя в течение двух недель привести деятельность в соответствие с законодательными требованиями. В случае невыполнения лицензиатом этого решения регулятор может применить к нему санкции, предусмотренные действующим законодательством Украины.