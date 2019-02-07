Заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что хочет посадить начальника Департамента спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка.

«Я бы Горбатюка посадил за служебную халатность и продажу материалов дела», - сказал заместитель генерального прокурора - главный военный прокурор Анатолий Матиос в интервью Skrypin.ua, передают Українськi Новини.

При этом Матиос наотрез отказался конкретизировать свои подозрения в адрес Горбатюка.

Также он отметил, что руководство Генпрокуратуры решило не передавать военной прокуратуре дела Евромайдана, потому что «боялись выйти на самих себя».

Напомним, ранее руководитель Департамента специальных расследований Генеральной прокуратуры Сергей Горбатюк опроверг заявление генерального прокурора Юрия Луценко о завершении досудебного следствия в отношении виновных в расстрелах на Майдане.

В свою очередь генпрокурор заверил, что досудебное расследование в отношении виновных в расстрелах на Майдане во время Революции достоинства завершено.