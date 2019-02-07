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Компания Google в ближайшее время намерена изменить обозначение территориальной принадлежности Крыма. Об этом заявил в четверг журналистам председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев после встречи с официальным представителем компании Google в России Мариной Жунич, сообщает ТАСС.

Ранее комитет начал проверку в связи с «некорректным отображением» на картах Google территориальной принадлежности Крыма. В частности, были направлены запросы генеральному прокурору Юрию Чайке и главе Роскомнадзора Александру Жарову с просьбой проверить соответствующую информацию.

«Ддиректор по взаимодействию с органами государственной власти в Google Russia Марина Жунич заверила, что это не имеет под собой никакой политической основы. Это является исключительно продолжающимся техническим сбоем. Она сказала, что это является на сегодняшний день приоритетом в ее работе, и в течение ближайшего времени это будет исправлено на картах Google и других продуктах этой компании», - сказал Пискарев.

Глава комитета отметил, что депутаты ожидают исправления технического сбоя компанией в течение месяца, договорившись о встрече с представителями Google. «Мы будем принимать более жесткие меры реагирования», - указал Пискарев, не уточнив, о каких действиях идет речь в случае неисправления этой технической неточности.

«Пока мы полагаем, что здесь нет какой-то политической подоплеки. Пока считаем, что это технический сбой и несовершенство», - резюмировал он.

Напомним, 24 января председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам палаты пригласить представителя Google после того, как один из депутатов сообщил о якобы неверном указании на карте принадлежности Крыма. Позже глава комитета по информполитике Леонид Левин сообщил, что представитель компании связался с ним и подтвердил, что при заходах с территории России Крым показывается на интернет-карте сервиса как регион РФ.
ForUm

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