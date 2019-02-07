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Генеральный прокурор Юрий Луценко подчеркнул, что ни один участник акций протеста во время Революции достоинства 2013-2014 годов не виноват в смертях правоохранителей, которые выполняли преступный приказ экс-президента Виктора Януковича, экс-председателя Службы безопасности Александра Якименко и экс-министра внутренних дел Виталия Захарченко. Об этом Луценко сказал в комментарии журналистам в Киеве, сообщает УНИАН

«Много лет подряд российская пропаганда и главари террористических группировок разгоняли информацию о том, что это «майдановцы» виноваты в смертях, это они первыми начали стрелять, и много других фейков, которыми насыщена российская информационная сфера, а иногда и украинская», - заявил он.

По словам Луценко, в выводах независимой и объективной экспертизы, которая, согласно закону, является основой поддержания обвинения, «черным по белому сказано «нет» всем этим фейкам». «Ведь именно приказ Януковича и тогдашних руководителей СБУ и МВД на применение вооруженных людей против мирных демонстрантов - находится в прямой причинно-следственной связи со смертями мирных демонстрантов и правоохранителей на Майдане», - добавил генпрокурор.

«Никто из «майдановцев» не виноват в смертях тех правоохранителей, которые выполняли, к сожалению, преступный приказ. Они стали жертвами тех преступников, которые этот приказ отдали. С моей точки зрения, это закрывает историю фальшивых ложных обвинений Майдана в смертях правоохранителей», - считает генпрокурор.

Он подчеркнул, что «четко доказано, что именно Янукович, Захарченко и Якименко виноваты во всех смертях и Героев Небесной Сотни, и тех милиционеров, которые, к сожалению, выполняя преступный приказ, погибли».

Напомним, ранее Луценко заявил, что 18 погибших в 2014 году на Майдане Независимости милиционеров также входят в Небесную Сотню, потому что являются жертвами. 

 
ForUm

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