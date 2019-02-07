Следователи центрального аппарата Государственного бюро расследований проводят досудебное расследование по факту принятия должностными лицами Аппарата Верховной Рады Украины решений о ежемесячных выплатах народным депутатам средств на аренду жилья или наем гостиничного номера, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

«Списки народных депутатов, которые воспользовались правом на получение средств, размещены на официальном сайте Верховной Рады. В то же время, по данным следствия отдельные народные депутаты не имели права на получение указанных средств, поскольку были обеспечены жильем в Киеве, или в 30 км от него», – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что Аппарат Верховной Рады обеспечивает социально-бытовые и жилищные условия народным депутатам, а также работникам аппарата. Кроме того, Аппарат организует проведение специальной проверки сведений относительно лиц, претендующих на занятие должностей, связанных с выполнением функции государства, обеспечивает соблюдение требований законодательства по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

«Учитывая изложенное, в действиях должностных лиц Аппарата Верховной Рады Украины усматриваются возможные признаки уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей, причинившее существенный вред государственным или общественным интересам)», – сказано в сообщении.

При этом в ГБР подчеркнули, что председатель Верховной Рады Андрей Парубий не является сотрудником Аппарата Верховной Рады и не фигурирует в данном уголовном производстве.

Ранее СМИ сообщили, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против спикера Верховной Рады Андрея Парубия и сотрудников Аппарата ВР.