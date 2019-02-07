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Командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Сергей Наев лично проверил готовность сил и средств артиллерийской, авиационной и морской компоненты, обеспечивающих контроль за акваторией Азовского моря в районе проведения операции, сообщает пресс-центр штаба ООС.

Отмечается, что определенные подразделения были подняты по тревоге и приступили к выполнению задач. В комплексе тренировки отрабатывалось взаимодействие морской группировки в составе кораблей Государственной пограничной службы и Военно-морских сил Украины. Их действия прикрывались с воздуха самолетами и вертолетами Объединенных сил, средствами противовоздушной обороны и артиллерией. Тренировка произошла в сложных метеорологических условиях и при ограниченной видимости.

Задачей кораблей ВМС Украины было отражение нападения условного противника, в то время как пара вертолетов Ми-24 и пара штурмовиков СУ-25, осуществляли их авиационное прикрытие и условные атаки на морские цели противника. Наведение авиации осуществлялось передовыми авианаводчиками с катеров береговой охраны.

Со всеми поставленными задачами подразделения справились успешно. Артиллеристы, военные летчики, военные моряки и моряки ГПСУ с задачей справились и получили оценку «готовы к выполнению задач по назначению».

В штабе подчеркнули, что азовское направление надежно защищено с суши, с моря и с воздуха.
ForUm

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