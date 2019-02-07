Член Национального собрания Венесуэлы – парламента южноамериканской страны – Карлос Папарони в среду заявил о том, что Центральный банк за прошлый год продал 73 тонны золото из резервов страны.

Он рассказал, что золото продали Объединенным Арабским Эмиратам и Турции, сообщает ZN.UA.

Депутат добавил, что в ближайшее время Постоянный комитет по финансам и экономическому развитию Национальной ассамблеи публично раскроет компании, которые покупают золото всех венесуэльцев через Центробанк страны.

«Мы напоминаем вам, что это означает, что они проводят сделки с незаконным правительством, грабящим страну, оставляющим больше страданий и голода», - сказал Папарони. «Мы будем продолжать оказывать давление, чтобы защитить активы венесуэльцев».

Стоимость этого золота оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов.

Напомним, 31 января «Новая газета» сообщала о том, что самолет E-Cargo перевозит в Дубай венесуэльское золото, хранящееся в России. По утверждению издания, золото продали в ОАЭ, а затем российская компания везла в Каракас наличные. Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что в России венесуэльское золото никогда не хранилось. Однако, по данным агентства Bloomberg, российский самолет действительно будет участвовать в перевозках, но золото будет вывозиться из Каракаса, а не из Москвы.

По данным Bloomberg, российский Boeing 777 прилетел в Каракас во вторник, 29 января. Власти Венесуэлы отрицали его существование. В свою очередь пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков также заявил, что Москва не в курсе нахождения российского самолета в Венесуэле.

Сама авиакомпания подтвердила «Новой газете» выполнение рейса в Каракас. Утверждается, что на борту самолета не было пассажиров.

Источник Bloomberg подтвердил отгрузку 20 тонн золота Центробанком. Это примерно 20 процентов золотого запаса Венесуэлы.

31 января самолет вернулся в Москву.