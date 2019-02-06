Предстоящие президентские и парламентские выборы в Украине пока не повлияли на валютный рынок страны, но сдерживают инвестиционную активность компаний. Об этом сообщил журналистам заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий, передает УНИАН.

«Были определенные опасения, что влияние выборов будет осенью в связи с увеличением политической активности. Но мы видели, что осенью ничего не произошло, зимой ничего не происходит», - сказал Чурий.

По его словам, Нацбанк надеется, что эти процессы никак не повлияют на экономику Украины. «Хотя, безусловно, какое-то замедление инвестиций в связи с выборами есть. На уровне компаний. Они пока не активизируют свою инвестиционную деятельность»,- добавил Чурий.

Напомним, 6 февраля котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 26,99 - 27,03 гривни за доллар.