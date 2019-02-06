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Украина планирует добиться смягчения визового режима для украинцев, которые путешествуют в Британию, после выхода Великобритании из Евросоюза.

Об этом в интервью «Голосу Америки» заявил министр иностранных дел Павел Климкин.

Климкин отметил, что британские визовые требования к украинцам до сих пор не стали предметом пересмотра, хотя представители Киева и Лондона уже активно работают над проектом соглашения о торговых отношениях.

Процесс Brexit, хоть и является поводом для переформатирования отношений и сближения между Великобританией и Украиной, однако не создает благоприятных условий для смягчения визового режима. «Мы прекрасно понимаем обеспокоенность, поскольку сама дискуссия относительно «Брексита» была вызвана миграционными проблемами, то есть восприятием внутри Британии», - сказал Павел Климкин, намекая на нежелание британских политиков вести разговоры об облегчении въезда иностранцев в Великобританию. «Мы понимаем определенную чувствительность наших друзей, но тем не менее этого достигнем. Может не завтра, но в ближайшей перспективе серьезные разговоры начнутся», - сказал Павел Климкин.

Сейчас британцы могут свободно посещать Украину с краткосрочными поездками, но украинским гражданам для въезда в Британию, в отличие от большинства стран Европы, нужны визы, получение которых предполагает значительную оплату.

Посол Украины в Великобритании Наталья Галибаренко ранее сообщала, что получала жалобы от украинцев на трудности при получении британских виз. Главный представитель британского внешнеполитического ведомства Алан Дункан также признавал, что украинцы имеют основания для недовольства.

Украинские чиновники теперь предполагают, что в отношении Великобритании Киев вероятнее всего введет визовые правила подобные тем, что действуют для граждан США и Канады, которые также могут свободно посещать Украину.
ForUm

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