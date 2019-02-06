Как купить качественную одежду от известных брендов без переплаты за популярное «имя» производителя? Ответ очевиден – стоковые магазины. Именно здесь собраны элементы гардероба от известных производителей со всего мира. На сайте интернет-магазина https://bazastocka.com.ua/ вы можете купить сток оптом по доступной стоимости. Здесь представлен широкий ассортимент одежды Mango, H&M, Bershka, Zara и т.д.

Что такое стоковая одежда?

Многие люди ошибочно путают стоковую одежду с товарами категории second hand. Однако это серьезное заблуждение. Дело в том, что стоковая продукция никогда ранее не использовалась. В переводе с английского языка слово stock может дать понятное разъяснение этому явлению – оно переводится как «запас» или «остаток». Вас интересуют причины низкой стоимости товаров? На это может быть несколько причин:

Одежда слишком долго провисела в официальном магазине бренда. В сток часто попадают непопулярные коллекции или же вещи с прошлого (или позапрошлого) сезона. Бренд выпустил слишком много одежды одного размера. Все производители ознакомлены с таким понятием, как ходовой размер (S-M-L в одежде, 37-38 в женской обуви). Вещей неходовых размеров выпускается немного меньше. Если вещи не разбирают – товар отправляется на сток. Переизбыток тканей. Иногда бренд закупает огромную партию пуговиц, нитей и тканей. В процессе пошива выясняется, что вещь уже не актуальна согласно сезону или трендам. Никто из производителей не хочет выбрасывать фурнитуру и ткань, и потому дошивает всю партию, тут же отправляя ее в сток.

Как видите, сток выгоден не только магазинам, которые его реализуют. При помощи такого приема производителям удается списать неходовой товар со складов и получить свою прибыль (хоть и в небольшом размере).

Преимущества стоковой одежды

Ранее, чтобы купить одежду недорого, люди отправлялись на рынки и торговались, сбрасывая цену на 10-15%. Однако сегодня ситуация обстоит немного по-другому – ценник на одежду с рынка уже давно не ниже стоимости товаров в обычном магазине. Да и торговаться захочет далеко не каждый продавец.

Сегодня стоковые магазины по продаже одежды, обуви и аксессуаров пользуются огромной популярностью. Они сочетают в себе массу преимуществ:

Широкий ассортимент. Где вы еще найдете такую концентрацию различных мировых брендов? В стоковых магазинах продается одежда от H&M, Stradivarius, Alcott, Bershka, Zara. Теперь не нужно ходить по разным магазинам – десятки популярных брендов находятся в одном месте. Доступная стоимость. Товары, относящиеся к категории «новая коллекция» имеют несправедливо завышенную цену. Что касается стока – то ценник на одежду, обувь и аксессуары здесь довольно честный. Теперь вам не придется переплачивать за бренд. Высокое качество. Если одеждой из сэконд-хенда пользовались на протяжении долгого времени, то стоковые базы предоставляют абсолютно новые вещи со всеми соответствующими признаками (бирки, целостность товара). Возможность купить одежду известных брендов, не выходя из дома. Базы стоковой одежды – отличный шанс провести шоппинг, сидя при этом дома за чашкой чая. Главное – внимательно подбирайте размер товара.

Не стоит пугаться слишком низкой стоимости товара. Она никак не отражает плохое качество или дефекты на одежде. Стоковая продукция по своему внешнему виду ничем не уступает платьям, джемперам или джинсам из крупных магазинов. Наоборот – вы получаете высокое качество товара по максимально выгодной цене.