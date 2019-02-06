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Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил апелляционную жалобу прокуратуры Киева по делу о признании недействительным решения Киевского городского совета о заключении договора аренды с частным обществом по застройке земельного участка площадью 2,65 га на Столичном шоссе – урочище Бычок. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Установлено, что в 2009 году Киевсовет, несмотря на отмену судебного решения, на основании которого у общества возникли арендные права на этот участок, заключил новый договор аренды земли, которым разрешил арендатору построить на заповедной территории офисные комплексы с гостиницами, заведениями общественного питания, помещениями торгово-развлекательного назначения и паркингами.

«При этом Киевсовет нарушил земельное, лесное и природоохранное законодательство, в частности, не учел, что спорный земельный участок в соответствии с Указом Президента Украины от 27 августа 2007 входит в состав Национального природного парка «Голосеевский» и является объектом природно-заповедного фонда», - подчеркнули в прокуратуре.

Столичная прокуратура вступила в рассмотрение судебного иска Национального природного парка «Голосеевский» к Киевсовету и строительной компании на стороне истца.

По результатам рассмотрения апелляционной жалобы суд согласился с доводами прокурора и признал незаконным оспариваемое решение Киевсовета.
ForUm

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