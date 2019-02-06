В Днипре 5 февраля вечером трое неизвестных ограбили местного жителя, украв у него сумку со 100 тысячами долларов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.



Согласно сообщению, когда мужчина выходил из подъезда дома с деньгами, на него напали злоумышленники и повалили на землю. Одновременно они выхватили из его рук сумку, сели в автомобиль и скрылись с места преступления. По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры для установления и задержания грабителей.

По данным местных СМИ, мужчина, которого ограбили, возглавляет предприятие по ремонту промышленного оборудования и снял валютные средства со счета в банке.

