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В Днипре 5 февраля вечером трое неизвестных ограбили местного жителя, украв у него сумку со 100 тысячами долларов. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на отдел  коммуникации Главного управления Нацполиции в Днепропетровской области.

Согласно сообщению, когда мужчина выходил из подъезда дома с деньгами, на него напали злоумышленники и повалили на землю. Одновременно они выхватили из его рук сумку, сели в автомобиль и скрылись с места преступления. По данному факту начато уголовное производство по ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Полиция принимает меры для установления и задержания грабителей.

По данным местных СМИ, мужчина, которого ограбили, возглавляет предприятие по ремонту промышленного оборудования и снял валютные средства со счета в банке.  
 
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