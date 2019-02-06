Окружной административный суд Киева частично запретил Ульяне Супрун «совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий главы Минздрава». Такое судебное решение по иску народного депутата от Радикальной партии Игоря Мосийчука вызвало бурную реакцию как среди дипломатов, так и в соцсети. Оказалось, что это –уже не первое «громкое» решение Окружного административного суда, всколыхнувшее общество. Радио Свобода вспоминает 7 дел, которые запомнились в 2018 году.

Возобновление Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы

В марте 2017 суд арестовал Романа Насирова с возможностью залога в 100 млн гривен, которую внесли его жена и тесть. По данным следствия, Насиров был причастен к так называемым «газовых схем Онищенко» и в течение 2015 принял ряд «безосновательных и незаконных решений» о рассрочке платежей по рентной плате за пользование недрами для задействованных в схеме компаний на общую сумму более миллиарда гривен. Такими решениями, по мнению следствия, был нанесен государству ущерб на сумму почти 2 миллиарда гривен.

Кабмин отстранил Насирова от должности председателя ГФС на время следствия, а 31 января 2018 уволил из-за двойного гражданства.

11 декабря 2018 Окружной административный суд Киева возобновил Насирова в должности председателя Государственной фискальной службы Украины, кроме того, обязал ГФС выплатить ему зарплату за «вынужденный прогул». В Окружном административном суде Киева не признали наличие британского гражданства Насирова, несмотря на письмо из посольства Великобритании.

Возвращение Екатерины Амосовой как ректора НМУ и запрет любому, кроме нее, занимать эту должность

20 февраля Министерство здравоохранения Украины сообщило об отстранении Амосовой от исполнения обязанностей ректора Национального медицинского университета имени Богомольца в связи с тем, что в этом университете не состоялся лицензионный интегрированный экзамен «Шаг 1. Стоматология». Экзамен был запланирован во всех учреждениях высшего образования, которые готовят врачей-стоматологов, на 20 февраля 2018 года.

Но уже 2 марта Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Амосовой и остановил действие соответствующего приказа Минздрава.

Минздрав впервые уволил Екатерину Амосову с должности ректора НМУ 30 марта, поскольку ее работа в 2017 году была оценена министерской комиссией как неудовлетворительная. 30 сентября Печерский суд отменил приказ, а также обязал МОЗ оплатить Амосовой одну тысячу гривен морального ущерба.

В начале октября Минздрав вдруг разорвало контракт с Амосовой, но Окружной административный суд Киева отменил приказ министерства об увольнении Амосовой и запретил кому-либо, кроме нее, занимать должность ректора.

Восстановление Сергея Бочковского и Василия Стоецкого в ГосЧС

25 марта 2015 во время заседания Кабмина, которое транслировали в прямом эфире украинские каналы, председателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергея Бочковского и его заместителя Василия Стоецкого задержали. Тогда сообщалось, что их подозревают в организации преступных схем при закупке горючего по завышенным ценам.

По данным МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму свыше 6,6 миллиона гривен.

Однако в апреле 2018 Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабинета министров Украины об увольнении Сергея Бочковского с должности председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а Василия Стоецкого - с должности заместителя председателя. Кроме того, согласно решению суда, ГосЧС должна выплатить Бочковскому среднюю заработную плату за время вынужденного прогула – с 25 марта 2015 по день фактического восстановления в должности, а это более 546 тысяч гривен.

Восстановление Дениса Антонюка в должности руководителя Госавиаслужбы

Денис Антонюк был уволен еще в сентябре 2015 после служебной проверки, инициированной тогдашним главой Одесской области Михаилом Саакашвили.11 сентябре в ГПУ сообщила о подозрении бывшему председателю Государственной авиационной службы Украины по части 2 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Антонюку тогда избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, действия Антонюка привели к убыткам авиакомпании ООО «Украинские средиземноморские авиалинии» в размере более 750 тысяч гривен.

В октябре 2018 Окружной административный суд Киева восстановил Антонюка в должности руководителя Государственной авиационной службы Украины.

Лосей «изъяли» из Красной книги Украины

3 февраля 2017 вступил в силу мораторий на отстрел лосей сроком на 25 лет, а в декабре этого же года приказом Министерства экологии и природных ресурсов Украины лося европейского внесены в «Красную книгу».

Но Окружной административный суд Киева признал противоправным и недействительным внесения лося европейского в «Красную книгу» и запрет на охоту на него.

Отмечается, что одной из причин отмены приказа стало отсутствие в соответствующем представлении Нацкомиссии «научного обоснования необходимости внесения животные в« Красную книгу », а также четких данных о численности популяции, ведь после 2009 года исследования состояния популяции лося в Украине не проводились.

Возвращение Запорожана ректором Одесского медицинского университета

17 июля 2018 с должности ректора Одесского национального медицинского университета был освобожден Валерия Запорожана, который возглавлял это заведение с 1994 года, потому что он, как отмечало Министерство здравоохранения Украины: «Безосновательно не допустил комиссию к проведению проверки. Такие действия ректора свидетельствуют об откровенном саботаже и делают невозможным дальнейшую работу комиссии ».

10 сентября 2018-го руководительница Минздрава Ульяна Супрун заявила, что министерство разорвало контракт с бывшим ректором Валерием Запорожаном и назначило исполняющим обязанности Константина Аймедова. Но работать новый руководитель не может из-за попыток Запорожана физически захватить университет. Окружной административный суд Киева признал приказ министерства незаконным, на основании чего Запорожан и блокирует работу новой команды.

Возведение отеля на Андреевском спуске

11 апреля 2018 в Киеве активисты в знак протеста против строительства на Андреевском спуске многоэтажки с подземным паркингом захватили кран на строительной площадке.

В тот же день заместитель председателя КГГА Александр Спасибко заявил: «Теперь застройщик должен безотлагательно приостановить это строительство. Позиция власти и реакция на большое количество обращений общины по строительству гостиницы на Андреевском спуске - это приостановление подготовительных и строительных работ и обязательное прохождение градостроительного совета».

Решением Окружного административного суда Киева от 29 октября 2018 было разблокировано строительство гостиницы, а также запрещено препятствование работе строительного крана.