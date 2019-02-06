Украинский чемпион Александр Усик высказался о предвыборной кампании Петра Порошенко, раскритиковав действующего президента. Боксер обратил внимание на то, что Порошенко «прилепляет» Томос к своей предвыборной кампании.
Фото: Усик / Фокус
Комментарий Александра Усика опубликован на сайте информагентства «ТТ-Инфо».
«Он говорит и делает несовместимые вещи. Я думаю, многие согласятся, что Порошенко зря приплетает Томос к своей предвыборной кампании, при этом пропагандируя идею армии и вооружения.
Нельзя использовать веру людей в своих целях, в целях остаться в кресле ещё на пять лет», - подчеркнул спортсмен.
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