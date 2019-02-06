Украинский чемпион Александр Усик высказался о предвыборной кампании Петра Порошенко, раскритиковав действующего президента. Боксер обратил внимание на то, что Порошенко «прилепляет» Томос к своей предвыборной кампании.

Фото: Усик / Фокус

Комментарий Александра Усика опубликован на сайте информагентства «ТТ-Инфо».

«Он говорит и делает несовместимые вещи. Я думаю, многие согласятся, что Порошенко зря приплетает Томос к своей предвыборной кампании, при этом пропагандируя идею армии и вооружения.

Нельзя использовать веру людей в своих целях, в целях остаться в кресле ещё на пять лет», - подчеркнул спортсмен.