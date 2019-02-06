Во Львове женщина, поссорившись со своим знакомым, заявила на него в полицию. А когда на место прибыли патрульные, передумала и натравила на них собаку, сообщает пресс-служба патрульной полиции области.



В понедельник, 4 января, около 15:00, экипаж патрульных получил сообщение об изнасиловании. Заявительница рассказала, что ее избили и изнасиловали в квартире на улице Кулиша. После этого связь с ней оборвалась. Патрульные немедленно отправились на место происшествия и начали обходить все квартиры в здании. На третьем этаже они увидели женщину, которая смотрела в окно.

Во время общения она сообщила, что ничего не слышала, но вела себя подозрительно и взволнованно.

Патрульные заподозрили, что это может быть заявительница и на нее оказывает давление кто-то в квартире, чтобы она молчала. Ее попросили открыть дверь, чтобы офицеры могли убедиться, что ее жизни ничего не угрожает. Женщина заколебалась, однако открыла дверь. В квартире никого не было, однако впоследствии, патрульные услышали, что кто-то прячется в шкафу. Там обнаружили мужчину.

Инспекторы установили его в базе и выяснили, что 28-летний гражданин находится в активном розыске Луцким отделом полиции по подозрению в совершении кражи. Патрульные сообщили, что мужчина будет задержан и доставлен в отдел полиции. Это услышала женщина и решила «спасти» мужчину. Она подала собаке, которая была в квартире, команду «Фас». Животное набросилось на полицейского и укусило его за ногу. Его напарник схватил собаку за ошейник и закрыл ее в коридоре.

Полицейские потребовали немедленно одеть на животное намордник, иначе они применят оружие. Сделав это, она закрыла собаку в ванной комнате. На место вызвали следователей. Женщина от написания заявления об изнасиловании отказалась.

Она рассказала, что у нее возник конфликт с задержанным, и поэтому позвонила на 102. За это на нее вынесли постановление по ст.183 КУоАП (Заведомо ложный вызов). Кроме этого, женщине грозит теперь и уголовная ответственность за инцидент с собакой. Патрульного отвезли в больницу. В дальнейшем делом занимаются следователи.