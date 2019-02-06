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Министерство по делам ветеранов совместно с Международной организацией по миграции Агентства ООН (IOM Ukraine) запускает пилотный проект по трудоустройству и обучению ветеранов, сообщила министр Ирина Фриз.

«Во время встречи с главой представительства Международной организации по миграции Агентства ООН Томасом Лотаром Вайсом договорились подписать меморандум о сотрудничестве», - отметила она.

Томас Лотар Уайт представил пилотный проект, направленный на реинтеграцию ветеранов АТО/ООС. Его цель – помочь им с трудоустройством и началом собственного дела.

«Данный пилотный проект рассчитан на 18 месяцев и будет продолжаться до июня 2020 года. Пилот будет действовать на территории Львовской, Днепропетровской и Киевской областей. Одним из компонентов этого проекта станут курсы повышения квалификации, переквалификации», - сообщила Фриз.

«Минветеранов готово поддержать этот проект. Также мы можем помочь с информационной поддержкой. Ведь, как показывает опыт, иногда программа не работает в полном объеме из-за банальной нехватки информации о ней», - резюмировала она.
ForUm

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