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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили на взятке временно исполняющего обязанности заместителя начальника Управления патрульной полиции Николаевщины.

Как сообщает пресс-центр ведомства, полицейский требовал от жителя областного центра 300 долларов США за содействие в возвращении изъятого у него ранее патрульными транспортного средства. Правоохранители задержали злоумышленника согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины в служебном кабинете во время получения всей суммы взятки.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственные действия.

Операция проводилась совместно со следователями Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством Генпрокуратуры и при содействии подразделения внутренней безопасности Нацполиции.
ForUm

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