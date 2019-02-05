Законодательство не предусматривает оплату наблюдателям и агитаторам, все выплаты будут расценены как нарушение законодательства. Об этом сегодня, 5 февраля, заявил советник министра внутренних дел, член координационного штаба Министерства внутренних дел по нарушениях на выборах Иван Варченко, сообщает департамент коммуникации МВД.

«С целью превенции избирательных нарушений участников избирательного процесса подчеркиваем, что законодательство не предусматривает дополнительную оплату членам комиссий, вне государственного бюджета. Избирательное законодательство, Закон «О выборах президента Украины», не предполагает, что кандидаты имеют право платить наблюдателям и агитаторам во время избирательной кампании. Попытка осуществить такие платежи нами будет расценена и квалифицироваться по статье 160 Уголовного кодекса Украины «Подкуп избирателей», - заявил Варченко.

Также он обратил внимание на особо креативные мысли некоторых штабов.

«Отдельные штабы заключают с этими людьми трудовые договоры, по которым и платят деньги за проведение агитации. Напоминаю, статья 64 Закона Украины «О выборах президента Украины», запрещает любые выплаты за агитационную работу. Так попытки заключить массовые договоры - десятками тысяч, будут расценены нами как нарушение избирательного законодательства по 160 статье», - отметил советник министра.

Как ранее сообщал ForUm, 31 декабря в Украине начался избирательный процесс выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.