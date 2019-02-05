За сутки на территории государства зарегистрировано 26 сообщений, связанных с избирательным процессом, сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

По 12 фактам среди зарегистрированных сообщений сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований. Среди них - 7 фактов квалифицированы по ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) и два - по ст.160 УК Украины (подкуп избирателя, участника референдума).

По одному уголовному производству открыто по ст.159-1 УК Украины (нарушение порядка финансирования избирательной кампании кандидата, политической партии (блока), ст.171 УК Украины (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) и ст.365 УК Украины (превышение власти или служебных полномочий).

Составлено 145 административных протоколов. Проводится проверка 334 сообщений. Также 140 обращений рассмотрено в соответствии с Законом Украины «Об обращении граждан».

Всего с начала предвыборной кампании на территории государства зарегистрировано 652 сообщения о событиях, связанных с выборами.

Как ранее сообщал ForUm, 31 декабря в Украине начался избирательный процесс выборов президента, которые состоятся 31 марта 2019 года.