Министерство здравоохранения Украины призывает украинцев не выдумывать симптомы при вызове скорой медицинской помощи, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Как врать о своем состоянии здоровья, учат на страницах кременчугской газеты «AVтограф». В статье под названием «Как добиться приезда «скорой» за 24 января читателям рассказывают, что в случае гриппа необходимо придумывать симптомы тяжелого заболевания (которых на самом деле нет), чтобы пациента госпитализировали в больницу и осмотрели. Объясняем, почему, кроме того, что такие действия аморальные, они еще могут угрожать жизни людей», – говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что сейчас непрофильные вызовы бригад экстренной медицинской помощи составляют около 73% от всех обращений в «скорую». «За время, которое экстренная медицинская помощь тратит на госпитализацию человека с вымышленными симптомами, который на самом деле не нуждается в экстренной помощи или немедленной реанимации, эта бригада экстренной медицинской помощи не может выехать и помочь человеку с настоящими симптомами, такими как признаки инфаркта или инсульта. То есть такими действиями пациенты с вымышленными симптомами фактически лишают необходимой помощи людей, которые действительно в этом нуждаются, для которых это может быть вопросом жизни и смерти», – отметили в министерстве.

«Аналогично странно звучат советы авторов газеты «AVтограф» относительно «поиграться» вымышленными симптомами, когда пациента будет осматривать врач в приемном отделении больницы. Ведь это может исказить диагноз и приведет к неправильному лечению, что может осложнить состояние и привести к осложнениям заболевания», – отмечается в сообщении.

В Минздраве напомнили, что решение о необходимости визита принимает врач по медицинским показаниям. Основа трансформации здравоохранения - чтобы каждый пациент нашел своего врача, которому доверит свое здоровье и придерживался его советов и рекомендаций. Именно пациент и врач выбирают удобные способы коммуникации.

«МЗ Украины считает публикацию материалов, которые учат врать о состоянии здоровья, недопустимыми и такими, которые не имеют никакого оправдания. Ложь об отсутствующих симптомах несет большой общественный вред: во-первых, это лишает помощи тех, кто ее действительно нуждается, во-вторых, такое поведение фактически «ворует» деньги налогоплательщиков, используемые на непрофильные вызовы бригад экстренной медицинской помощи. Обращаемся к руководству всех средств массовой информации с призывом не допускать дезинформации в сфере здравоохранения, поскольку такая ложь ставит под угрозу жизнь и здоровье людей», – сказано в сообщении.