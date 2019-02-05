В Суворовском районе Одессы в автомобиль патрульной полиции врезалась иномарка, которой управлял пьяный водитель. Как сообщили в управлении патрульной полиции Одессы, ЧП произошло ночью, передает УНИАН.

Когда служебный автомобиль Toyota Prius остановился на запрещающий сигнал светофора, в него сзади на большой скорости врезался другой автомобиль.

Как подтвердили в пресс-службе управления патрульной полиции в Одесской области, в результате ДТП пострадал инспектор, который был доставлен в медицинское учреждение. У потерпевшего, в том числе, закрытая черепно-мозговая травма.

Как выяснилось, мужчина – виновник ДТП, пребывал в состоянии алкогольного опьянения. «Все соответствующие материалы оформлены», - отметили в пресс-службе.