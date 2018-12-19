Православные верующие Беларуси не имеют права участвовать в таинствах новосозданной Православной церкви Украины. Об этом заявил официальный представитель Белорусской православной церкви Сергий Лепин, сообщает Радио Свобода.

Также отец Сергий сказал, что белорусские православные «не могут принимать участия» в богослужениях ПЦУ.

По словам Лепина, Белорусская православная церковь относится к созданию Православной церкви Украины так же, как и Российская православная церковь.

«Как к определенным внешним событиям, которые не имеют отношения непосредственно к жизни канонической православной церкви», - заявил он.

Лепин отметил, что руководство БПЦ не направляло поздравления митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

На вопрос, будут ли поддерживаться контакты между БПЦ и ПЦУ, Лепин ответил неодобрительно: «Какие контакты? Обычные добрососедские контакты. Мы не ищем войны, вражды. Мы друзья для всех. Дружба дружбой, но определенные вопросы все же отдельно. Ни о каких канонических, литургических отношениях речь не идет. Они даже невозможны с этой церковью».

По словам Лепина, «контакты возможны только в общегражданской перспективе».

«Это означает, что мы не относимся к ним как к церкви-сестре. А мы относимся к ним как к представителям, видимо, другой конфессии. Также, как и католикам, униатам или как к каким-либо раскольникам», - сказал представитель БПЦ.

Как сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.

Вселенский патриарх Варфоломей подтвердил, что томос об автокефалии Украинской православной церкви будет торжественно вручен на Сочельник 6 января.

В Объединительном церковном соборе приняли участие два архиерея УПЦ Московского патриархата: Митрополит Винницкий и Барский Симеон, а также митрополит Переяслав-Хмельницкий и Вишневский Александр.