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Вчера, 18 декабря, Кабинет Министров расширил перечень несложных строительных работ, не требующих разрешений на их проведение и ввод в эксплуатацию. Об этом на своей странице в Facebook сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

По его словам, ранее перенос стен в своей квартире нужно было узаконивать - получать разрешение Государственной архитектурно-строительной инспекция Украины, ждать его получения 3-6 месяцев. «Теперь такие работы не требуют этих документов. Но есть уточнения. Можно делать перепланировку квартиры в многоквартирном доме без получения соответствующего разрешения, если, конечно, нет вмешательства в несущие конструкции или инженерные системы общего пользования», – отметил Парцхаладзе.

«Кроме того, например, можно делать перепланировку или переоснащение (без вмешательства в ограждающие и несущие конструкции) торговых залов ТРЦ, офисных помещений бизнес-центров и других объектов, которые по классу последствий относятся к СС2 и СС3. Так, согласно постановлению, в перечень вошли работы по переоборудованию и перепланировке жилого дома и жилого помещения, а также нежилого здания или сооружения и помещений в них (выполнение которых не предусматривает вмешательства в ограждающие и несущие конструкции и инженерные системы общего пользования), относящийся к объектам по классам последствий СС1 (незначительные последствия), СС2 (средние) и СС3 (значительные)», – сообщил замминистра.
ForUm

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