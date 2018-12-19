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В УПЦ прокомментировали видеоролик, на котором запечатлено поминание главы ПЦУ митрополита Епифания Думенко в одном из храмов Элладской Православной Церкви.

 Фото: Митрополит Епифаний / strana.ua

Видеоролик появился в социальных сетях в среду, 19 декабря, и дал отдельным комментаторам повод утверждать, будто бы Элладская Православная Церковь стала второй Церковью после Константинополя, признавшей итоги проведенного в Киеве Объединительного Собора. Заместитель главы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич пояснил, что произошедшее поминание – это «самодеятельность и самоуправство», передает «Страна.ua».

«Это был единичный случай, – сказал спикер УПЦ. – Говорить о том, что это позиция всей Элладской Церкви будет неправильным, поскольку только после праздников соберется заседание Синода этой Церкви для оценки Собора, который прошел в Киеве. Фактически произошедшее поминание – это самодеятельность, за которой стоит один ушедший на покой епископ. Он в личном плане крайне критично настроен в отношении РПЦ. В целом же, по правилам Элладской Церкви, местный митрополит имеет право поминать только Архиепископа Афинского, как главу своей Церкви, и только Афинский архиепископ поминает Предстоятелей всех других Церквей. Поэтому, как я уже говорил, то что произошло, является самодеятельностью и самоуправством».
ForUm

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