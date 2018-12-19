Прокуроры Специализированной антикоррупционной прокуратуры при оперативном сопровождения сотрудников СБУ разоблачили на получении неправомерной выгоды в сумме 1000 евро судью Турковского районного суда Львовской области.

Как сообщает пресс-служба САП, указанные средства служитель Фемиды требовал от лица, которое сотрудники патрульной полиции в ноябре этого года остановили за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

Часть неправомерной выгоды в сумме 400 евро обнаружили и изъяли сразу после передачи во время личного досмотра, а оставшуюся сумму в размере 600 евро – по месту жительства судьи.

В настоящее время прокуроры САП обеспечивают процессуальное руководство при проведении первоочередных следственных действий, а также решается вопрос сообщения о подозрении судьи, избрании меры пресечения и отстранения от правосудия на время следствия.

Интересен факт, что согласно показаниям заявителя, именно этот судья в апреле 2018 уже рассматривал по нему аналогичное административное дело и тогда производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.130 КУоАП было закрыто в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности, что фактически позволило лицу избежать ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.