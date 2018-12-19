также в разделеОбщество
СБУ задержала главу центра соцобслуживания на получении «отката» 7
Конгресс США рассмотрит выделение Украине $125 миллионов 15
Трастовые фонды НАТО получили дополнительные ресурсы для помощи Украине 8
Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной 37
С 1 января зарплаты преподавателей вузов вырастут на 20% 12
Жители Бучи снесли незаконный забор вокруг имения незаконного застройщика 129
Помпео пообещал Епифанию поддержку США 39
Кравчук: Если бы РФ оккупировала Украину, то через год бы исчезла 72
ЕСПЧ потребовал от РФ предоставить информацию о состоянии Гриба 18
Из Украины выдворили очередного «вора в законе» 38
18 декабря. Картина дня 24
СБУ планирует вызвать на допрос настоятеля Киево-Печерской лавры 30
Население Украины сократилось еще на 188 тысяч человек 86
Суд арестовал подозреваемого в заказе убийства «Сармата» 42
В СБУ подтвердили проведение расследования в отношении Семочко 27
СБУ задержала сепаратистку, 4 года скрывавшуюся в РФ 52
В Украине полноценно заработает мобильная идентификация пользователей 61
В СБУ не исключают усиления провокаций РФ перед новым годом 12

В Нигерии из пиратского плена освободили украинца, который является членом экипажа захваченного корабля Pomerania Sky. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

Сообщается, что вчера были освобождены члены экипажа Pomerania Sky.

«Все моряки находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября у берегов Нигерии местные пираты захватили американское судно-контейнеровоз Роmerania Sky, которое ходит под флагом Либерии. Среди членов экипажа на борту находились украинец, восемь поляков и два филиппинца.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2799 грн.
13
Теги