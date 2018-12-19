В Нигерии из пиратского плена освободили украинца, который является членом экипажа захваченного корабля Pomerania Sky. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши.

Сообщается, что вчера были освобождены члены экипажа Pomerania Sky.

«Все моряки находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи», - говорится в сообщении.

Напомним, 27 октября у берегов Нигерии местные пираты захватили американское судно-контейнеровоз Роmerania Sky, которое ходит под флагом Либерии. Среди членов экипажа на борту находились украинец, восемь поляков и два филиппинца.