Численность наличного населения Украины на протяжении января-октября 2018 года уменьшилась на 187,9 тысяч человек. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на данные Государственной службы статистики.

По оценке статистического ведомства, численность имеющегося населения в Украине на 1 ноября 2018 года составляла 42198,5 тысяч человек.

«Остается существенным превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших - 59 живорожденных», - отмечается в сообщении.

Напомним, в течение января-сентября 2018 численность населения Украины сократилась на 165 600 человек.