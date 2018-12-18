Митрополит Луцкий и Волынский Михаил рассказал, почему снял свою кандидатуру на выборах предстоятеля новой Православной украинской церкви, сообщает луцкий Первый канал социальных новостей.

«Процедура, которую мы должны были пройти на соборе - это роспуск Киевского патриархата для образования новой церкви. Однако заседание очень долго не могло начаться из-за отсутствия председателя Филарета. А когда он пришел, то вступительная его речь состояла в том, что мы не можем пойти на собор и самораспуститься, поскольку выдвинув кандидатуру митрополита Епифания, можем проиграть в выборе предстоятеля церкви. Мол, есть другой кандидат, который выиграет. Поэтому Филарет сказал, что в таком случае он не будет распускать Киевский патриархат и участвовать в соборе», - вспомнил митрополит Михаил.

«Были горячие дискуссии между мной и патриархом Филаретом. Не договорившись ни о чем, часть делегатов со мной покинула Теплую Софию и пошла в Большую Софию. Мы стояли на грани нероспуска. Я сказал делегатам, что меня шантажируют, а это недемократично, не было никаких аргументов в пользу того, что я должен снять свою кандидатуру», - добавил он.

Владыка рассказал, что во время собора несколько раз встречался с Президентом Петром Порошенко и патриархом Филаретом.

«Это был просто разговор о будущем церкви Украины. Позиция Президента была - давайте договариваться, потому что для Украины это решающий момент», - пояснил духовник.

«Я учел то, что ждет нас в будущем, а это разделение, несколько православных церквей, обвинения Константинопольского патриарха в том, что зря с нами связался, обвинения русских в том, что мы здесь не можем разобраться. И я решил снять свою кандидатуру в пользу единой украинской церкви», - рассказал Михаил.

Напомним, 14 декабря на соборе Украинской православной церкви Киевского патриархата собрались около 40 архиереев и примерно 30 из них поддержали кандидатуру митрополита Епифания. При этом 12 архиереев поддержали митрополита Луцкого Михаила.

15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.

Официальным названием новосозданной автокефальной православной церкви является Православная церковь Украины.