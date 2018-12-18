Министерство экологии и природных ресурсов подало апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об исключении лося европейского из Красной книги Украины.
Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак, передают Українські Новини.
По его словам, Министерство обратилось в апелляционную инстанцию 13 декабря.
Семерак надеется на удовлетворение апелляционной жалобы.
Как сообщал ForUm, в конце ноября стало известно, что Окружной административный суд Киева исключил лося европейского из Красной книги Украины и отменил запрет охоты на него.
В декабре2017 года Семерак подписал приказ о внесении этого вида животных в Красную книгу. «Численность этих животных в стране будет уточнена в ходе специального исследования», - заявлял министр.
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