Кабинет Министров утвердил тарифы Национальной службы здоровья для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год. Соответствующее постановление принято на заседании правительства 18 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Так, базовый тариф Национальной службы здоровья на оплату услуг первичной медицинской помощи составит 370 грн/год на человека, также будут применяться возрастные коэффициенты.

Также в 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры смогут набирать больше пациентов. Если количество пациентов по декларациям у врача первичной медицинской помощи превышает рекомендуемый лимит до 10%, обслуживание этих пациентов будет оплачено по тарифу 370 грн/год на человека, без применения возрастных коэффициентов. По статистике Национальной службы здоровья, это две трети врачей, которые набрали деклараций больше объема оптимальной практики.

Если же количество деклараций будет превышать оптимальное более чем на 10%, то они будут оплачены по тарифу 370 грн/год на человека с применением понижающих коэффициентов, без применения возрастных коэффициентов:

от 110% + 1 декларация до 120% - коэффициент 0,8;

от 120% + 1 декларация до 130% - коэффициент 0,6;

130% + 1 декларация до 140% - коэффициент 0,4;

от 140% + 1 декларация до 150% - коэффициент 0,2;

от 150% + 1 декларация и все последующие - коэффициент 0.

Например, если лимит превышен более чем на 10%, до тарифа 370 грн/год на человека будет применяться коэффициент 0,8, если более чем на 20% - 0,6 и так далее. Если количество деклараций превышает лимит более чем на 50%, оплата Национальной службы здоровья за них прекращается.

Напомним, оптимальное количество пациентов для семейного врача составляет 1800, для терапевта - 2000, а для педиатра - 900.

Постановление регулирует и другие финансовые вопросы реализации государственных гарантий медицинского обслуживания населения на первичном звене на 2019.

Медучреждения, расположенные в горной местности, будут получать оплаты от НСЗУ по тарифу с применением дополнительного коэффициента - 1,25, на уровне 2018 года. Горный коэффициент будет также применяться и в декларации сверх лимита.

Медучреждения будут получать оплаты по договору с Национальной службой здоровья за пациентов, которые не подписали декларации и проживающие на территории обслуживания медицинского учреждения до 1 июля 2019 по тарифу 120 грн/год на человека. Ежемесячно будет осуществляться перерасчет с учетом новых заключенных деклараций.

На 2019 на медицинские учреждения первичного звена не предвидится медицинская субвенция из государственного бюджета. Это означает, что те коммунальные учреждения, которые не заключат договор с Национальной службой здоровья на 2019, будут финансироваться за счет других бюджетных программ в порядке, установленном законодательством, и из других источников, не запрещенных законодательством. С января 2019 заведения, оказывающие первичную медицинскую помощь, смогут подать заявление на заключение договора с НСЗУ через электронную систему здравоохранения в любое время.