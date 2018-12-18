Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило, что чиновники, которые получат подарки на сумму от 1921 гривни, должны будут вернуть их святому Николаю назад.

«Вашу безграничную щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления и приравненным к ним лицам стоит проявлять только к близким людям. В противном случае подарок на сумму от 1921 грн придется вернуть Святому Николаю назад», - отметили в ведомстве.

В НАПК наповнили также о запрете таким лицам получать подарки от подчиненных. «Поэтому чтобы не нанести своим руководителям лишних хлопот в виде протокола об административном правонарушении, не искушайте их своими подарками», - призвали в агентстве.