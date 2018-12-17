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На блокпостах вблизи населенных пунктов Благодатное и Бугас военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил задержали четырех граждан, которые оказались связанны с деятельностью незаконных вооруженных формирований.

При этом, как сообщает пресс-центр ООС, у одного из граждан в личных вещах обнаружены наркотические вещества.

Все задержанные переданы сотрудникам Национальной полиции Украины для проведения дальнейших совместных действий.

Личный состав за проявленную бдительность во время несения службы будет поощрен командованием воинской части.
ForUm

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