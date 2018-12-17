Европейский Союз в очередной раз призвал Украину отменить мораторий на экспорт необработанной древесины.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам 5-го заседания Совета Украина - ЕС, которое сегодня состоялось в Брюсселе, передает Европейская правда.

«ЕС призвал Украину продолжать борьбу со скрытыми интересами, чтобы улучшить деловой и инвестиционный климат и быстро устранить торговые раздражители, такие как мораторий на экспорт необработанной древесины», - говорится в заявлении.

Совет ассоциации поприветствовал рост двусторонней торговли и согласился с необходимостью уделить особое внимание эффективной и своевременной имплементации положений соглашения о свободной торговле и устранению технических торговых барьеров, в том числе в сферах таможенных процедур, технических регламентов, санитарных и фитосанитарных требований, а также реформы системы безопасности пищевых продуктов, системы государственных закупок и защиты прав интеллектуальной собственности.

«Украинская сторона подтвердила свои обязательства по реформе системы технического регулирования, в частности, необходимости ускорить принятие секторального в законодательства, в том числе в сфере рыночного надзора», - отмечается в заявлении.

Напомним, ЕС вынес вопрос леса-кругляка за рамки нового соглашения о четвертой программу макрофинансовой помощи в размере 1 млрд евро. Этот вопрос будет рассмотрен в специально созданном арбитраже.