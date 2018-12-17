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Вчера, 16 декабря, народный депутат Верховной Рады Украины от «Самопомочи» Ирина Сысоенко попала вместе с сыном в дорожно-транспортное происшествие. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

«Похоронила бабушку, возвращалась в Киев в машине с сыном. Со встречной полосы в нашу машину влетело авто, что привело к лобовому столкновению ... сработали все подушки безопасности, серьезных травмы не получила, но степень телесных повреждений определят позже», – написала она.

По словам Сысоенко, водитель автомобиля, который въехал в ее авто, находился в состоянии алкогольного опьянения.

«Водитель автомобиля, который въехал в нас, был в состоянии алкогольного опьянения, что даже не смог говорить ... Благодарю Бога, что все живы, за вождение авто в нетрезвом состоянии, нужно не штрафы увеличивать, а лишать водительских прав», – подчеркнула нардеп.
ForUm

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