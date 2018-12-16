После получения Украиной томоса подконтрольные России власти Крыма могут начать мстить церкви Киевского патриархата. Об этом Крым.Реалии рассказал Архиепископ Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата Климент.

«На одной встрече Аксенов (Сергей Аксенов, глава российского правительства Крыма. – Ред.) сказал, что владыка Лазарь просил не трогать, потому что есть опасения, что если на территории Крыма будут какие-то противоправные движения в отношении церкви Киевского патриархата, это может отразиться на храмах Московского патриархата на материковой Украине. После принятия томоса ничто и никто не может сдерживать (представителей российской власти полуострова. – Ред.), кроме Бога. Да, действительно, могут быть более жесткие действия по отношению к церкви Киевского патриархата после принятия томоса», – считает владыка.

Архиепископ Климент также сказал, что намерен бороться за свою паству, в том числе и судебными методами. Сейчас уже подан иск в Европейский суд по правам человека, в котором говорится об ущемлении прав религиозной общины.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.