Вселенский патриарх Варфоломей пригласил новоизбранного предстоятеля Православной церкви Украины Епифания на вручение томоса в Стамбул 6 января.

Об этом говорится в сообщении Вселенского патриархата в Facebook, передает «Украинская правда».

«С Божьей славой, радостью и удовольствием, Вселенский Патриархат объявляет об успешном завершении работы объединительного собора образованием новой православной автокефальной церкви в Украине... Митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний избран ее предстоятелем», - говорится в сообщении.

Во Вселенском патриархате подтвердили, что Епифаний обратился к патриарху Варфоломею, «выразил свое уважение и попросил благословения матери церкви на осуществление служения».

«В этом контексте объявлено, что Вселенский патриарх Варфоломей пригласил Блаженнейшего Епифания на Фанар, чтобы совместно провести божественную литургию на большой праздник Богоявления и вручить ему томос о создании новой сестринской автокефальной церкви», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 15 декабря на Объединительном соборе предстоятелем Единой поместной православной церкви в Украине был избран митрополит Переяславский и Белоцерковский Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), ректор и профессор кафедры библейных и филологических дисциплин Киевской православной богословской академии Епифаний.